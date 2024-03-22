زيادة حصة مصر من إنتاج أكبر منجم ذهب على أراضيها

كشفت تقارير صادرة عن شركة سنتامين مصر، عن ارتفاع العائد الذي حصلت عليه مصر من منجم ذهب السكري - أكبر المناجم في البلاد - الى 139 مليون دولار خلال 2023.

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وأضافت الشركة التى تدير منجم السكري في تقريرها الصادر اليوم وحصلت المال على نسخة منه، أن العائد الخاص بمصر قفز بنحو 134% مقارنة بالعام السابق 2022 والذي بلغ نحو 59.3% مليون دولار.

وأشارت سنتامين إلى أن العائد يتوزع ما بين مدفوعات الامتياز (العلاوة) ونصيب مصر في الأرباح.

ولفتت الشركة إلى أن إجمالى إيرادات منجم السكري بلغ891 مليون دولار العام الماضي بارتفاع 13%، وحققت 92.3 مليون دولار صافي أرباح بنمو 27%.

وأشارت سنتامين إلى أنها باعت العام الماضي 456.6 ألف أونصة ذهب بزيادة 4% عن عام 2022 بمتوسط سعر 1948 دولارا للأونصة.

المصدر: المال