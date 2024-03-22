انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع الدولار في الأسواق، ويأتي التراجع بعد أن سجلت عقود المعدن النفيس أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 12:31 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.66% إلى 2191.90 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 2166.72 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.27% إلى 104.2890 نقطة.

ويوم أمس الخميس، قفزت أسعار الأصفر الرنان وتجاوزت العقود مستوى 2200 دولار للأونصة وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

المصدر: RT + بلومبرغ