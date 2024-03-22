انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها
Sputnik
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انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل ارتفاع الدولار في الأسواق، ويأتي التراجع بعد أن سجلت عقود المعدن النفيس أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وبحلول الساعة 12:31 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.66% إلى 2191.90 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.67% إلى 2166.72 دولار للأونصة.
وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.27% إلى 104.2890 نقطة.
ويوم أمس الخميس، قفزت أسعار الأصفر الرنان وتجاوزت العقود مستوى 2200 دولار للأونصة وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
المصدر: RT + بلومبرغ