انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي

وقعت تركيا مع مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا لبدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولاط، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي.

وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال بولاط إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.

وذكر بولاط أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.

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من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.

وأضاف أن أن توقيع البيان يدل أيضا على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.

المصدر: الأناضول