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تركيا تستهدف حصة في مشاريع بـ3.3 تريليون دولار في السعودية

مال وأعمال

تركيا تستهدف حصة في مشاريع بـ3.3 تريليون دولار في السعودية
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صرح مسؤول تركي بأن شركات المقاولات التركية ستساهم بشكل فعال في المشاريع التي تعتزم السعودية تنفيذها في إطار "رؤية 2030"، التي تبلغ قيمتها نحو 3.3 تريليون دولار.

وأشار رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" محمود أسمالي إلى أن السعودية تعتزم تنفيذ مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.3 تريليونات دولار في إطار "رؤية 2030".

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ولفت إلى أن المملكة وفي إطار تنفيذ مشاريع "رؤية 2030" بحاجة إلى شركات بناء من مختلف أنحاء العالم، والشركاء السعوديون شددوا خلال اللقاءات الثنائية على أهمية دور الشركات التركية في قطاع المقاولات.

وجاء التصريح على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي السابع والعشرين، التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي بمعرض للمنتجات التركية في العاصمة الرياض، وتستمر اليوم من خلال عقد اجتماعات عمل ثنائية في المدينة المنورة.

و"رؤية 2030"، التي كشفت عنها السعودية في 2016، هي خطة لتنويع الاقتصاد، وللتحول بعيدا عن المصدر الرئيسي المتمثل بالنفط وللتخلص من تقلبات الأسعار.

المصدر: الأناضول

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