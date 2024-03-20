روسيا وإيران تبحثان إنشاء مركز للغاز مع سلطنة عمان وتركمانستان

أجرى مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف مباحثات مع وفد إيراني شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، بما في ذلك إنشاء مركز مشترك للغاز بين روسيا وإيران وسلطنة عمان وتركمانستان.

وجرى اللقاء في العاصمة موسكو وترأس الوفد الإيراني سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، وتمت مناقشة التعاون التجاري، والعمل المشترك في مجال استكشاف واستخراج الموارد المعدنية.

وبحث الجانبان أيضا إنشاء البنية التحتية اللازمة للنقل والخدمات اللوجستية "سكة الحديد رشت - أستارا"، ومركز الغاز روسيا - إيران - عمان - تركمانستان.

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وطرحت طهران العام الماضي فكرة إنشاء مركز للغاز في الخليج، وتحمل الفكرة آفاقا واعدة إذ تمتلك روسيا وإيران احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، ورجح خبير أن تكون فكرة المشروع تدور حول إنشاء منصة لتداول عقود الوقود الأزرق.

وفي أكتوبر الماضي، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في جنوبي إيران بمشاركة روسيا. وأشار الوزير الإيراني إلى أن طهران تسعى إلى تحويل الخليج وعسلوية (مدينة إيرانية في محافظة بوشهر تقع على شواطئ الخليج) إلى مركز للغاز.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أكد استعداد روسيا لدراسة المشروع، وقال: "إذا كان المشروع مجديا وآفاقه واعدة، فبالطبع ستشارك فيه روسيا.. لكن يجب تقييمه ودراسته".

افتتاح صالة ضيافة إيرانية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

كما ناقش كوبياكوف بصفته السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، مشاركة إيران في الحدث، الذي يعد أبرز فعالية اقتصادية في روسيا.

وتم بحث افتتاح صالة ضيافة إيرانية في موقع انعقاد المنتدى الاقتصادي، حيث ستوفر الصالة المساحة اللازمة لعقد الحوار والاجتماعات بين رجال الأعمال والمسؤولين من روسيا وإيران، كما ستعرض الصالة نبذة عن تاريخ إيران وثقافتها وتراثها.

من جهته أشار كوبياكوف، بحسب بيان نشرته مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم المنتدى، إلى أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بنشاط في مجموعة واسعة من المجالات من الرعاية الصحية والعلوم والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا المستقبلية وصولا إلى قطاع الفضاء والسياحة.

وأعرب كوبياكوف عن ثقته في أن الصالة الإيرانية ستصبح مركزا لجذب الضيوف والمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن جدول أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يتضمن فعاليات وأنشطة ستعزز العلاقات الروسية الإيرانية.

المصدر: RT