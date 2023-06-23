ما آفاق إنشاء مركز للغاز بمشاركة روسيا وقطر وإيران وتركمانستان؟

علق الخبير في شؤون الطاقة بوريس مارتسينكيفيتش على المقترح الإيراني لإنشاء مركز للغاز جنوبي إيران بمشاركة روسيا وقطر وتركمانستان، مؤكدا جدوى هذه الفكرة إن وافقت الدول الأربع.

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وفي حديث لـRT، أشار الخبير إلى أن مركز مثل هذا في حال إنشائه مرشح ليكون مركزا عالميا للغاز كون الدول الأربعة تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أكثر من 50% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وقال الخبير، إن "مركز للغاز مثل هذا له آفاق كبيرة في ظل إمكانات الدول الأربعة الضخمة، ويمكن أن يؤدي المركز لتشكيل تحالف بين الدول على غرار (أوبك)".

ولفت مارتسينكيفيتش إلى إمكانية الدول الأربعة إطلاق منصة إلكترونية مشتركة لتداول عقود الغاز، وليس بالضرورة مركزا ملموسا للغاز كون تشييد المركز سيتطلب من الدول الأربعة بناء بنية تحتية ضخمة مناسبة.

وفي وقت سابق، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في جنوبي إيران بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية: "إيران باحتياطي الغاز القابل للاستخراج 33 تريليون متر مكعب، تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي هذه المادة. نحن نسعى جاهدين بمساعدة روسيا وتركمانستان وقطر، إلى تحويل الخليج وعسلوية إلى مركز للغاز".

وتتمحور فكرة المشروع حول إنشاء مركز للغاز في منطقة عسلوية الصناعية في محافظة بوشهر جنوبي إيران، المطلة على شواطئ الخليج.

المصدر: RT