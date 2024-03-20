مصر تحقق طفرة.. أبرز 10 صادرات تدعم الخزانة المصرية

أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي والصحي المستدام للمواطنين.

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وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة.

وأضاف أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

واستعرض القصير الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة المجمدة و المجففة والعصائر، مشيرا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية مكننا من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح (93) سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة.

وأشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة.

واحتلت مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة إن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في الـ10 سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 مليون طن في 2023، مشيرا إلى جهود الوزارة في إزالة جميع التحديات والعقبات حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.

وإليكم أبرز الصادرات المصرية التي تقدم عوائد كبيرة للخزانة المصرية (إحصائية لعام 2023):

1. مواد البناء بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار

2. المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و539 مليون دولار

3. الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و46 مليون دولار

4. السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و355 مليون دولار

5. الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و714 مليون دولار

6. الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار

7. الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار

8. منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار

9. الصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار

10. الأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار

المصدر: RT