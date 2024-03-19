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عملة "البيتكوين" تهوي بأكثر من 85%

مال وأعمال

عملة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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هوت قيمة عملة "البيتكوين" لفترة قصيرة جدا في تعاملات الليلة الماضي في بورصة "بيتميكس" بنحو 85% إلى 8900 دولار ثم صعدت إلى نطاق 64 ألف دولار.

وفي تمام الساعة 13:20 بتوقيت موسكو من تعاملات اليوم، جرى تداول عملة "البيتكوين" عند 64135.69 دولار، بانخفاض نسبيته 5.44%، وفقا لما أظهرته منصة "كوين ديسك".

عملة

وعزت تقارير إعلامية الانخفاض المفاجئ في قيمة عملة "البيتكوين" لطرح عدد ضخم من طلبات بيع العملة المشفرة في فترة قصيرة. وأشارت التقارير إلى بورصة "بيتميكس" تحقق في الحادثة.

المصدر: أر بي كا

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