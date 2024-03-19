أكثر الدول الأوروبية "إدمانا" على الغاز الأمريكي

أظهرت بيانات جديدة زيادة اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الأمريكي، وتصدّر ليتوانيا في الإدمان على غاز الولايات المتحدة.

وأشارت دراسة وكالة "نوفوستي"، التي استندت لبيانات وكالة الطاقة الدولية ومنصة الأمم المتحدة "كوم تريد"، إلى أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ 330 مليار متر مكعب وهو أقل بنسبة 20% عن المستوى في العام 2021، ومن ضمنها تم شراء 34.5 مليار متر مكعب من الغاز من الولايات المتحدة ما يشكل 10.4% من إجمالي الغاز المستهلك في الاتحاد.

وبحسب البيانات فإن ليتوانيا كانت الأكثر اعتمادا على الغاز الأمريكي في 2023 إذ اشترت 40% من "الوقود الأزرق" الذي تستهلكه من الولايات المتحدة.

وفيما يلي جدول يظهر الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الغاز الأمريكي بناء على دراسة الوكالة:

المصدر: نوفوستي