أوكرانيا "تخسر" إيرادات بمليارات الدولارات

أشار وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إلى أن بلاده لا تعتزم تمديد العقد الحالي مع روسيا حول ترانزيت الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد عام 2024.

وقال إن "أوكرانيا تعمل على تعزيز أمن الطاقة واستقلالها من خلال زيادة إنتاج الغاز المحلي".

وزعم أن نتائج اختبار منظومة الغاز في أوكرانيا أظهرت أنه يمكن أن تعمل بدون ترانزيت الغاز الروسي.

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وينتهي بحلول نهاية العام الجاري 2024 العقد الحالي لترانزيت (نقل) الغاز الطبيعي الروسي بين موسكو وكييف.

ورفض أوكرانيا تمديد الاتفاق يعني أنها ستفقد إيرادات بمليارات الدولارات، كما سيؤدي إلى توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أحد أخر المسارات المتبقية.

وقبل مارس 2022، كان الاتحاد الأوروبي يتلقى معظم احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا بواسطة أنابيب تمر عبر أوكرانيا، لكن العقوبات المفروضة على موسكو وتخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي" أدت إلى انخفاض كبير في الإمدادات.

وقبل نحو أسبوعين، صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن أوكرانيا على استعداد لمواصلة السماح بترانزيت غاز الأنابيب الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد العام 2024 إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي ذلك.

المصدر: RT