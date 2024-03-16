التبادل التجاري بين روسيا ودول الرابطة يسجل مستويات قياسية

سجل التبادل التجاري بين روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء بيلاروس الشريك التجاري الأول لروسيا في الرابطة مستوى قياسيا، بلغ 56.2 مليار دولار عام 2023.

وزاد حجم التجارة مع الدول المذكورة بنسبة 7٪ إلى 56.2 مليار دولار من 52.5 مليار في العام الأسبق، فيما ظلت كازاخستان الشريك التجاري الرئيسي لروسيا بين دول الرابطة بواقع 26 مليار دولار، وبحصّة 46% من إجمالي التجارة بين روسيا والدول الثلاث المذكورة.

إقرأ المزيد

وتشير البيانات إلى أن أوزبكستان كانت ثاني أكبر شريك تجاري بين الدول الثلاث في المنطقة للعام المذكور حيث ارتفع حجم التجارة معها بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2022 إلى 9.9 مليار دولار.

وحلت أرمينيا في المركز الثالث حيث زادت التجارة معها في نهاية العام الماضي 1.4 مرة، لتصل إلى 7.3 مليار دولار.

وتأتي بعد ذلك أذربيجان، التي زادت التجارة معها العام الماضي بنحو 18% لتصل إلى 4.4 مليار دولار.

وزادت أوزبكستان وأرمينيا وأذربيجان حجم التجارة مع روسيا في نهاية عام 2023 إلى مستويات تاريخية، وعلى هذه الخلفية كانت حصتها 38% من حجم التجارة الروسية مع دول المنطقة مقابل 33% قبل عام.

وأصبحت قرغيزستان خامس أكبر شريك تجاري لروسيا، في حين انخفض حجم التجارة معها بنسبة 17%، ليصل إلى 2.9 مليار دولار.

وجاءت جورجيا في المركز السادس بحجم تجارة بلغ 2.4 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في العام السابق.

وارتفع حجم التجارة مع طاجيكستان بشكل طفيف بنسبة 2.7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.7 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي