تزايد اهتمام الروس بشراء العقارات في الصين

أشارت دراسة أجرتها أكاديمية التسويق عبر الإنترنت MAED إلى أن الصين أصبحت الدولة الوحيدة التي بدأ فيها الروس شراء العقارات بشكل أكثر من السابق.

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وجاء في الدراسة أنه منذ بداية عام 2023 ازداد اهتمام الروس بشراء العقارات الصينية بنسبة 87%.

ويأتي ذلك رغم تراجع اهتمام المواطنين الروس بشراء العقارات في الخارج بنسبة 47% منذ بداية عام 2023.

انخفض شراء الروس للعقارات السكنية في الأرجنتين بواقع (-85%) وتركيا (-71%) وإسرائيل (-68%) وقبرص (-55%) والبرتغال (-54%).

وتحتل الإمارات المركز الأول بين الدول التي يشتري فيها الروس العقارات تليها تركيا وتايلاند، فيما تحتل إسبانيا وكازاخستان المركزين الرابع والخامس.

المصدر: mk