الروس يزيحون الإيرانيين والعراقيين من العقارات في تركيا

احتل المواطنون الروس المركز الأول بشراء العقارات في تركيا من بين الأجانب خلال 2022، حيث اشتروا 16312 عقارا، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيانات الهيئة فقد جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بمشتريات بلغت 8223 عقارا، ومن ثم العراقيون الذين اشتروا 6241 عقارا.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم بيع (مليون و485 ألفا و622 وحدة عقار) في عموم تركيا خلال العام 2022، وهذا يعني أن مبيعات العقارات تراجعت في تركيا العام الماضي 2022 بنسبة 0.4%، مقارنة بالعام 2021.

أما مبيعات العقارات للأجانب، فقد ازدادت بنسبة 15.2% في العام الماضي 2022، مقارنة بالعام 2021، ببلوغها 67 ألفا و490 عقارا.

ووفقا للبيانات احتلت اسطنبول أكثر المدن التركية مبيعا للعقارات، حيث بيع فيها (259 ألفا و654 عقارا)، بحصة بلغت 17.5% من إجمالي المبيعات في البلاد، ومن ثم جاءت العاصمة التركية أنقرة في المركز الثاني، حيث بيع فيها (126 ألفا و166 عقارا)، بحصة بلغت 8.5%، ثم مدينة إزمير بـ(83 ألفا و502 عقارا)، بحصة بلغت 5.6%.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول" عن أداء القطاع العقاري في الربع الأول من 2022، سجل قطاع العقارات في تركيا ارتفاعا في عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب بنسبة 45.1% في الربع الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتصدر الإيرانيون قائمة الجنسيات الأكثر شراء للعقارات في تركيا في الفترة المذكورة بـ2256 وحدة سكنية، وتبعهم العراقيون بـ1887 وحدة، فيما بلغ عدد العقارات المباعة إلى الروس 1535 وحدة.

المصدر: RT + الأناضول