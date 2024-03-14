خبير: رفع بوتين القيود عن شركة "دانون" الفرنسية رسالة إيجابية للأسواق

أشاد الخبير ميخائيل بورميستروف برفع الرئيس فلاديمير بوتين قيود الإدارة المؤقتة المفروضة على أصول شركة "دانون" الفرنسية في روسيا، مؤكدا أن هذه الخطوة إشارة إيجابية للأسواق.

وقال بورميستروف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفولاين" الاستشارية: "هذه إشارة جيدة للسوق، لأنه أصبح من الواضح أن فرض الإدارة المؤقتة ليست أداة للتأميم. وفي حالة "دانون" فقد رأينا أن الفريق، الذي تم تعيينه بعد نقل الأصول إلى إدارة الحكومة الروسية، عمل بشكل مكثف وفعال مع الفريق السابق لشركة "دانون" الروسية، بمن فيهم المدراء الفرنسيون".

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وأضاف: "هذه الخطوة فتحت الطريق أيضا أمام صفقة (بيع "دانون") من المرجح أن تتم في المستقبل القريب، وهذا يعد إشارة إيجابية للأسواق، لأن نقل إدارة اثنين من كبار منتجي المواد الغذائية في روسيا "دانون" و"بالتيكا" إلى رقابة الحكومة الروسية، أثار قلق الأسواق في السابق".

ويوم أمس، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يلغي مرسوما سابقا نقلت بموجبه إدارة أصول شركة الأغذية الفرنسية "دانون" في روسيا إلى هيئة حكومية روسية.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة "دانون" تتطلع لبيع عملياتها في روسيا لشركة الألبان الروسية "فامين - تتارستان".

وحسب تقرير الصحيفة فإن الصفقة خاضعة لموافقة وزارة الزراعة الروسية ولجنة حكومية روسية تحدد شروط خروج الشركات الغربية من روسيا.

المصدر: RT + بيزنيس أف أم