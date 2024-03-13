الدولار ينخفض أمام الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الدولار انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بتعاملات اليوم، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

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وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 48.40 للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

وكان الدولار r] s[g في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح الأربعاء الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: اليوم السابع