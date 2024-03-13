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أيها الأكبر؟.. 4 دول عربية تمتلك مجتمعة صناديق استثمارية بنحو 3.37 تريليون دولار

مال وأعمال

أيها الأكبر؟.. 4 دول عربية تمتلك مجتمعة صناديق استثمارية بنحو 3.37 تريليون دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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نشرت SWF Institute منشورا تضمن تصنيفا لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، وشمل التصنيف 5 صناديق من دول عربية في الخليج.

وبناء على بيانات المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من 4 دول عربية نحو 3373 مليار دولار (3.373 تريليون دولار).

وأظهر المنشور أن الصناديق الخمسة تنتمي إلى السعودية وقطر والكويت والإمارات (صندوقان):

أيها الأكبر؟.. 4 دول عربية تمتلك مجتمعة صناديق استثمارية بنحو 3.37 تريليون دولار
SWF Institute

وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:

المصدر: RT + SWF Institute

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