أيها الأكبر؟.. 4 دول عربية تمتلك مجتمعة صناديق استثمارية بنحو 3.37 تريليون دولار

نشرت SWF Institute منشورا تضمن تصنيفا لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، وشمل التصنيف 5 صناديق من دول عربية في الخليج.

وبناء على بيانات المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من 4 دول عربية نحو 3373 مليار دولار (3.373 تريليون دولار).

وأظهر المنشور أن الصناديق الخمسة تنتمي إلى السعودية وقطر والكويت والإمارات (صندوقان):

SWF Institute

وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:

Saudi's PIF now 2nd largest #SWF in the Gulf and 5th largest globally https://t.co/weD1DNXyDSpic.twitter.com/Nu6x0Ck36t — Global SWF (@GlobalSWF) March 8, 2024

المصدر: RT + SWF Institute