أيها الأكبر؟.. 4 دول عربية تمتلك مجتمعة صناديق استثمارية بنحو 3.37 تريليون دولار
Globallookpress
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نشرت SWF Institute منشورا تضمن تصنيفا لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، وشمل التصنيف 5 صناديق من دول عربية في الخليج.
وبناء على بيانات المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية فقد بلغت أصول 5 صناديق سيادية من 4 دول عربية نحو 3373 مليار دولار (3.373 تريليون دولار).
وأظهر المنشور أن الصناديق الخمسة تنتمي إلى السعودية وقطر والكويت والإمارات (صندوقان):
SWF Institute
وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:
Saudi's PIF now 2nd largest #SWF in the Gulf and 5th largest globally https://t.co/weD1DNXyDSpic.twitter.com/Nu6x0Ck36t— Global SWF (@GlobalSWF) March 8, 2024
المصدر: RT + SWF Institute