موديز تغير تصنيف 5 بنوك مصرية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني موديز، اليوم الثلاثاء، تغيير التصنيفات والتقديرات للبنوك المصرية الخمسة المصنفة عالميا.

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وقالت الوكالة إنه بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 للبنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك مصر (BM) وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (مصر) (CIB) وتصنيفات الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية، وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت حيث تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك من سلبية إلى إيجابية.

ووفقا للوكالة تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرارها بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.

ويعكس التغير في التوقعات إلى إيجابية، المساهمة الكبيرة للغاية في الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر على الحفاظ على حجم اقتصادها.

وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدا" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.

المصدر: المال