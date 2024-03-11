"الإيكونوميست": توقعات العرافين بانهيار الاقتصاد الروسي باءت بالفشل

أكدت مجلة "الإيكونوميست" اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي يواصل تحدي المتنبئين، ويفسد توقعاتهم بحدوث انهيار مالي في عام 2022.

وجاء في منشور المجلة: "على مدى العامين الماضيين.. تحدى الاقتصاد الروسي مرارا وتكرارا العرافين.. الانهيار المالي المتوقع على نطاق واسع في ربيع عام 2022 لم يتحقق قط".

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وأشارت المجلة أيضا في منشورها إلى تأثير الإجراء الذي تم تطبيقه في روسيا على البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية للمصدرين، بالإضافة إلى ذلك ذكرت المجلة أن روسيا لا تزال تتجه نحو "الهبوط الناعم"، الذي يتباطأ فيه التضخم دون تدمير الاقتصاد.

وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف قد أعلن في نهاية شهر يناير الماضي أن الحكومة الروسية ستقترح تمديد البيع الإلزامي لعائدات العملات الأجنبية من قبل كبار المصدرين حتى نهاية عام 2024.

وقد قيمت الحكومة بشكل إيجابي فعالية هذا الإجراء، المعمول به حاليا ولغاية 30 أبريل من هذا العام.

ومن جانبها قالت وزارة المالية الروسية، إنها تعتبر التمديد مبررا.

فيما كان لدى البنك المركزي رأيا مختلفا قليلا، فقد ذكرت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا، أنها لا ترى سببا مقنعا لتمديد هذا الإجراء.

وبلغ التضخم في روسيا، بحسب "روسستات"، في عام 2023، 7.42%. وفي نهاية العام، تبين أن معدل التضخم أفضل قليلا من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية البالغة 7.5% ويتناسب مع توقعات البنك المركزي البالغة 7-7.5%.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب وكالة الإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2023، بحسب التقدير الأول بنسبة 3.6%، وتطابقت القيمة عمليا مع تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية.

المصدر: "نوفوستي"