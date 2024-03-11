أسوأ العملات أداء في 2024

حافظت الليرة اللبنانية على "مكانتها" في التراجع أمام الدولار منذ بداية العام الجاري بأكثر من 83%، وتصدرت بذلك عملة لبنان تصنيف العملات الأسوأ أداء منذ بداية 2024.

وفي المرتبة الثانية جاءت الليرة النيجيرية التي انخفضت بنحو 42%، فيما جاء الجنيه المصري في المرتبة الثالثة بعد تراجعه بأكثر من 38% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

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وتشهد العملة المصرية تراجعا ملحوظا بعد يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليرتفع من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع إلى نحو 49 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وفيما يتعلق بالعام الماضي 2023، تصدرت العملة اللبنانية قائمة العملات الأسوأ أداء، إذ سجلت انخفاضا بنسبة 89.9%، وذلك من بين أكثر من 100 عملة تتابعها وكالة "بلومبرغ".

في حين جاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الثانية حيث تراجع بنسبة 78.1%، ومن ثم الليرة النيجيرية.

ويعيش لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية حادة، شهت الليرة اللبنانية في ظلها انهيارا مع فرض قيود على سحب الودائع من المصارف اللبنانية.

المصدر: وكالات