اعتماد إجراءات تبادل أصول روسية مجمدة لدى الغرب بأصول أجنبية مجمدة في روسيا

اعتمدت الهيئة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا شروطا لتبادل أصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا.

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة الحكومية وافقت على شروط تبادل الأصول المجمدة. ويجب إتمام تسويات المعاملات التي تمت وفق الشروط المعتمدة قبل 1 سبتمبر 2024.

وفي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.

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وينص المرسوم، الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.

ويجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر.

وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة لدى الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي