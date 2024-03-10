"أرامكو" السعودية تعلن تراجع أرباحها بنسبة 24,7 بالمئة في 2023

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية اليوم الأحد أن أرباحها الصافية انخفضت بنسبة 24,7 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباحا قياسية.

وقالت الشركة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول): إن "صافي دخلها وصل إلى 454,7 مليارات ريال سعودي (121,25 مليار دولار) في 2023، مقابل 604,01 مليارات ريال سعودي (161,07 مليار دولار) في 2022".

ونسبت "أرامكو" هذا التراجع "في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن يوم الخميس عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتصبح بذلك نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة، وتظل الدولة المساهم الأكبر في "أرامكو".

المصدر: "أ ف ب"