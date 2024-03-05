مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات.

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وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية استهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة جميع النقاط المتعلقة بتشغيل المطارات بواسطة القطاع الخاص، كما سيتم اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات، وسيتم اختيار أفضل العروض، وستعلن الحكومة كل المعلومات في حينها.

وسبق أن لفت الحمصاني، إلى أن اجتماع رئيس الوزراء ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر مع العمل على زيادة الإيرادات، وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، بجانب تطوير قدرات الكفاءة الإدارية للعنصر البشري، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.

وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024. وأكد: "ندرس حاليًا آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بـ مطار القاهرة".

المصدر: القاهرة 24