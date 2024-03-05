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الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت العملة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 31.67 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 31.5996 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 31.6780 ليرة.

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار
Bloomberg

وأمس الاثنين، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.

المصدر: RT + بلومبرغ

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