الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

تراجعت العملة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة 31.67 ليرة للدولار.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 31.5996 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 31.6780 ليرة.

Bloomberg

وأمس الاثنين، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.

المصدر: RT + بلومبرغ