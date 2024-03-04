الصعود الصاروخي مستمر.. لو استثمرت في عملة "البيتكوين" قبل 4 سنوات كم كنت كسبت أموالا اليوم؟

تواصل عملة "البيتكوين" صعودها وفي تعاملات اليوم الاثنين ارتفعت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم لتسجل أعلى مستوى منذ 15 نوفمبر 2021.

وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 5.78% إلى 65.432 ألف دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".

وبذلك تكون العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم قد تجاوزت مستوى الـ65 ألف دولار للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر الماضي.

وللمقارنة فقد تم تداول عملة "البيتكوين" في 6 مارس 2023 عند 21772 دولار، ويعني ذلك أن العملة المشفرة قد صعدت منذ التاريخ المذكور بنحو 3 مرات.

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وعند المقارنة بمستوى العملة في 29 أبريل 2020 نجد أن العملة صعدت بنحو 12.88 مرة من 5076 دولار إلى 65432 دولار، أي أن كل 1000 دولار تم استثمارها في "البيتكوين" قبل نحو 4 سنوات قد عادلت اليوم 12880 دولار.

ورغم الأرباح المغرية إلا أن بعض الخبراء يحذرون من الاستثمار أو شراء العملات المشفرة، معتبرين هذا الاستثمار محفوف بالمخاطر كون هذه العملات عبارة عن فقاعة.

المصدر: RT + نوفوستي