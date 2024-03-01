الإمارات.. أكبر منشأة لإنتاج البروتين الحلو في العالم باستخدام تكنولوجيا روسية

سيتم في الإمارات بناء أكبر منشأة للتكنولوجيا الحيوية في العالم لإنتاج البروتين الحلو باستخدام التكنولوجيا الروسية، وستبلغ الاستثمارات في المشروع قرابة نصف مليار دولار.

وذكرت وكالة "تاس"، اليوم الجمعة، أن اتفاقية لتصميم الموقع الصناعي وقعت في مؤتمر الابتكار الصحي (HiConf) في دبي.

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وستبلغ الاستثمارات في المشروع 500 مليون دولار، وسيتم تنفيذ العمل على تصميم مجمع التكنولوجيا الحيوية هذا من قبل شركات هندسية أوروبية.

ويتضمن المشروع بناء 3 خطوط إنتاج قادرة على توفير البروتين الحلو للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط بأكمله، وسط توقع أن يبدأ بناء المشروع قريبا.

وقال روستيسلاف كوفاليفسكي مدير الابتكار في مجموعة شركات "إيفكو" الروسية المشاركة في المشروع إن "مشكلة السمنة ومرض السكري في الشرق الأوسط حادة لذلك سينفذ المشروع بوتيرة عالية، إذ يحتاج الناس إلى بديل صحي للسكر، ما سيساعدهم على اتباع نمط حياة صحي أكثر. ويعد البروتين الحلو أحد أكثر التقنيات الواعدة لاستبدال السكر التقليدي. ويعمل الآن العديد من الشركات في العالم على تطوير بروتيناتها الحلوة، ونحن ممتنون لشركائنا على اختيارهم تقنيات شركتنا كأساس لإنشاء مجمع للتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: تاس