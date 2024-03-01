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أردوغان: الاقتصاد التركي بلغ مستوى تاريخيا لأول مرة

مال وأعمال

أردوغان: الاقتصاد التركي بلغ مستوى تاريخيا لأول مرة
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار.

وجاء تصريح أردوغان يوم أمس الخميس في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد، تطرق فيه إلى إعلان هيئة الإحصاء التركية  أرقام النمو لعام 2023.

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وأضاف الرئيس التركي: "حقق الاقتصاد التركي نجاحا مهما جدا العام الماضي بنموه 4.5 بالمئة رغم الزلزال والسلبيات الأخرى".

ونوه بنجاح الاقتصاد التركي عبر النمو 14 ربعا متتاليا، "وبهذا المعدل، أصبحت الدولة الأسرع نموا بين دول الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لهيئة الإحصاء التركية ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 75 بالمئة في 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.

المصدر: الأناضول

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