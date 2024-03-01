اليابان توسع قائمة الشركات الروسية المشمولة بالعقوبات

أعلنت الخارجية اليابانية توسيع قائمة الشركات الروسية التي يحظر على الجهات اليابانية التعامل معها في إطار العقوبات الغربية ضد موسكو، لتشمل 29 شركة ومؤسسة صناعية جديدة.

وجاء في بيان الخارجية: "تم إضافة تدابير لحظر تصدير المنتجات التي تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية الروسية".

وتم إدراج 29 شركة في القائمة، بما فيها مؤسسات "كلاشينكوف" و"ألماز-أنتي" و"إن بي أو بازلت" للصناعات العسكرية.

وتشمل القائمة أيضا شركة "أفيادفيغاتيل" لصناعة الطائرات، و"إن إي كي أورالفاغونزافود" و"تسنياغ" و"أوفرورا" لصناعة الدبابات والقطارات والآليات الثقيلة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن بلاده ستوسع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، كما فعل أعضاء آخرون في مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: نوفوستي