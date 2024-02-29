مصر.. "رأس الحكمة" تسبب في انهيار بعض الأسعار

قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الغلال انخفضت بشكل كبير بنحو 7 آلاف جنيه للطن.

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وأوضح أبو صدام أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألف و500 جنيه للطن إلى 12 ألف وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة، موضحا أن كل أسعار الغلال انخفضت حيث انخفض إردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه.

وتابع أبو صدام: "انخفضت الذرة الرفيعة "حورس" من 2800 للإردب إلى 2000 جنيه، وإنخفض إردب السمسم زنة 120 كيلو من 14000 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه".

وأشار أبو صدام إلى أن طن فول الصويا انخفض لدى تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقة إلى 29 ألف جنيه للطن حاليا، وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه وانخفض طن الكراوية من 115 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه، وانخفض إردب القمح من 3000 جنيه إلى 2000 جنيه زنة 150 كيلو، وانخفض سعر إردب الشعير من 2000 جنيه للإردب زنة 125 كيلو إلى ألف وخمسمائة جنيه.

وأكد عبد الرحمن أن انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر وأن أسباب ارتفاع الأسعار كان الاستغلال والاحتكار والشائعات وأن كافة الأسعار سوف تنخفض الأيام القادمة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجه خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسه في مخازن التجار.

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد قالت إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة "رأس الحكمة" تسبب في اهتزاز الدولار بالسوق السوداء.

وأوضحت جريدة "الوطن" المصرية أن سعر الدولار في السوق الموازية وصل إلى أدنى مستوى له، وسجل نحو 47 جنيها، حيث ارتفع صباحا بعدما سجل 45 جنيها، وعاود الانخفاض مرة أخرى بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: RT