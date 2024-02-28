هل تتغير أسعار البنزين والديزل في السعودية بعد طرح أنواع جديدة من المحروقات؟

أكدت وزارة الطاقة السعودية أن أسعار الوقود في المملكة لن تتغير بعد طرح وقودي ⁧الديزل⁩ و⁧البنزين⁩ النظيفين "يورو 5" بدلا من وقودي الديزل والبنزين الموجودين في الأسواق حاليا.

وأوضحت الطاقة السعودية لجريدة "الاقتصادية" أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل، فيما يستهدف التغيير توفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات، يسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

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وأشارت إلى أن طرح هذا المنتج يأتي ضمن جهود السعودية لخفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في 2060، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطار يتوافق مع الخطط التنموية للسعودية، وينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغير المناخي، مع المحافظة على مكانة السعودية بوصفها موردا موثوقا به لإمدادات الطاقة عالميا.

وبينت أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء" وبرنامج كفاءة الطاقة، الذي أطلق معيار "اقتصاد الوقود السعودي"، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحفيز الشركات المصنعة للسيارات لإدخال أحدث تقنيات كفاءة الطاقة في السيارات المستوردة إلى السعودية.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ووزارة الطاقة، فإن الاستهلاك المحلي من البنزين سجل ارتفاعا خلال 2021 بنسبة 8% عن العام السابق له (عام كورونا)، ليبلغ 162.44 مليون برميل.

المصدر: الاقتصادية