وزير الطاقة السعودي: هدفنا أن نصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن أن المملكة تهدف لأن تصبح مصدرا رئيسا للهيدروجين الأخضر.

كما أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي، أن السعودية ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي في 2024.

وأكد وزير الطاقة السعودي، أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى.

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وانطلقت في دبي اليوم فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر "كوب28"، ويركز الحدث على تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة.

وتهدف المبادرة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، وتحسين نوعية الحياة، وحماية البيئة.

المصدر: RT + سبق