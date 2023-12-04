الأمير عبد العزيز بن سلمان: الطلب على البتروكيميائيات سيواصل النمو

توقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نمو قطاع البتروكيميائيات بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

وجاء تصريح الوزير السعودي، في جلسة للدورة 17 من مؤتمر "جيبكا" السنوي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن نمو قطاع البتروكيميائيات بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040 سينعكس على شكل زيادة في الطلب على الهيدروكربونيات كمواد خام.

وأضاف أن استراتيجية المملكة للبتروكيميائيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة مع تخفيف البصمة الكربونية، من خلال التركيز على تحويل السوائل إلى بتروكيميائيات، ورفع مستوى المواد منخفضة القيمة التي تحرق كوقود، إلى لقيم للبتروكيميائيات.

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وأشار الوزير إلى أن جهود المملكة مستمرة في تعزيز الاستدامة من خلال التقييم الحالي لإنتاج مواد كيميائية مستدامة ومنخفضة الكربون.

وكانت قد انطلقت أمس الأحد، فعاليات منتدى جيبكا السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيميائيات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.

المصدر: وكالات