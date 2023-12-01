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حصيلة منتدى جازان للاستثمار بالسعودية.. توقيع اتفاقيات بقيمة 32 مليار ريال

مال وأعمال

حصيلة منتدى جازان للاستثمار بالسعودية.. توقيع اتفاقيات بقيمة 32 مليار ريال
Globallookpress
الرياض
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شهد منتدى جازان للاستثمار بالسعودية مؤخرا توقيع اتفاقيات ومذكرات، بين العديد من الهيئات والشركات السعودية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 32 مليار ريال (نحو 8.53 مليار دولار).

ومن أبرز الاتفاقيات:

- اتفاقية استثمارية مع شركة القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة، حيث تعتزم الشركة بناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركات الكورية، على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بحجم استثمارات نحو 22 مليار ريال، توفر 2500 وظيفة.

- اتفاقية مع شركة وانق كانغ الصينية بمبلغ 5 مليارات ريال لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول الكهروضوئي.

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- اتفاقية مع شركة كا كاي لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوات الصحية بحجم استثمارات يبلغ مليار ريال.

- اتفاقية مع شركة أنتاب الصناعية القابضة لإنشاء مصنع إنتاج مادة الصودا الكاوية وحمض الهيدروليك بحجم استثمارات يبلغ 356 مليون ريال.

-إطلاق صندوق مناف العقاري بقيمة 400 مليون ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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