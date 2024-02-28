انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب إثر تقرير عن "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صعود ملحوظ سجلته أمس عقب تقارير تحدثت عن أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد التخفضيات الطوعية لإنتاج الخام.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 78.48 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.54% إلى 83.20 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويأتي الانخفاض بعد أن سجلت الأسعار أمس أعلى مستوى في نحو 4 أشهر، وسط تقارير تحدثت عن أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد التخفضيات الطوعية لإنتاج النفط إلى الربع الثاني من العام الجاري.

وعند التسوية الثلاثاء صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2%، وعقود خام "برنت" بنسبة 1.65%.

المصدر: RT + بلومبرغ