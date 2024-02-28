 
مباشر

انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب إثر تقرير عن "أوبك+"

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب إثر تقرير عن
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2bh

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صعود ملحوظ سجلته أمس عقب تقارير تحدثت عن أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد التخفضيات الطوعية لإنتاج الخام.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 78.48 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.54% إلى 83.20 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد
روسيا تفرض حظرا مؤقتا على صادرات البنزين
روسيا تفرض حظرا مؤقتا على صادرات البنزين

ويأتي الانخفاض بعد أن سجلت الأسعار أمس أعلى مستوى في نحو 4 أشهر، وسط تقارير تحدثت عن أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد التخفضيات الطوعية لإنتاج النفط إلى الربع الثاني من العام الجاري.

وعند التسوية الثلاثاء صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2%، وعقود خام "برنت" بنسبة 1.65%.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا