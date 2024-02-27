ليبيا.. إنتاج النفط يقترب من 1.25 مليون برميل يوميا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة، إن إنتاج بلاده من النفط يقارب 1.25 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وقد يرتفع لنحو 3.4 مليون برميل يوميا.

وأشار فرحات بن قدارة إلى إمكانية ارتفاع الإنتاج إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وهو المستوى الذي تحقق في سبعينيات القرن الماضي.

وتسعى ليبيا إلى الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وقال بن قدارة خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، يوم الثلاثاء، إن 25% فقط من قدرات خط الأنابيب الذي يصدر الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا مستغلة حاليا.

وأضاف أن ليبيا ستعقد جولة مناقصات لمنح حقوق للتنقيب عن النفط في نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على مشاركة شركات كبرى في هذه الجولة.

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كما لفت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تدرس إنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء، من أجل الاستخدام المحلي "وربما التصدير إلى أوروبا".

المصدر: RT