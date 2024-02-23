ليبيا تدعو روسيا للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها

دعا وزير النفط والغاز الليبي رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، محمد عون، الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وقال عون في تصريح خاص لـRT: إن "المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عاكفة على عطاء عام أمام كافة الشركات العالمية ومن بينها الشركات الروسية للمساهمة في استكشاف النفط والغاز في ما تبقى من الأراضي الليبية غير المستكشفة سواء في البر والبحر".

ودعا الوزير الليبي، "الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز".

وأضاف: " نأمل أن تتحصل روسيا على اكتشافات نفطية وغازية في ليبيا وتعود للعمل من جديد في الأراضي الليبية".

وكشف عون عن لقاء قريب سيجمعه مع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، في دولة الجزائر الأسبوع المقبل وقال: "سأدعو وزير الطاقة الروسي إلى عودة الشركات الروسية المتخصصة في مجال الطاقة، وكذلك الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الأخرى لأن روسيا تمتلك تقنيات عالية في قطاع النفط".

المصدر: RT