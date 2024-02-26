سيلوانوف: وزارة المالية تخطط لإطلاق عملية مبادلة لأصول الروس المجمدة

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية أعدت مسودة تحدد إجراءات تبادل الأصول المجمدة للروس، وتخطط لإطلاق هذه الآلية هذا العام.

وأضاف الوزير في حديث لوكالة نوفوستي: "يتم تطوير هذا الموضوع، وسنحلها هذا العام. لقد أعددنا مسودات لتبادل هذه الأصول وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب حول ذلك".

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في نوفمبر الماضي، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم "حول التدابير المؤقتة الإضافية ذات الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الأجنبية" لتبادل الأصول المجمدة للمواطنين الروس.

ووفقا للوثيقة، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الأولية الإجمالية للأوراق المالية الأجنبية المملوكة لمقيم واحد 100 ألف روبل، وسيتم إبرام المعاملات في إطار المرسوم من خلال المزادات العلنية.

وتفترض عملية تبادل الأصول المحظورة منح الفرصة للأجانب لشراء الأصول الأجنبية المجمدة من مستثمري التجزئة الروس باستخدام أموال في حسابات من النوع "C".

وقال أنطون سيلوانوف في ديسمبر الماضي، إن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يتمكن حوالي 2.5 مليون شخص من أصل 3.6 مليون روسي من إعادة استثماراتهم بموجب آلية تبادل الأصول المجمدة. ووفقا له، لن تشارك الدولة في تنظيم البورصة، بل سيتم ذلك عن طريق الوسطاء والمشاركين الآخرين في سوق الأوراق المالية.

المصدر: نوفوستي