كبرى شركات المواد الغذائية الروسية: هدفنا المستهلك النهائي في الخليج

كشف الرئيس التنفيذي لـ"داماتي" أندريه سيدوف أن الشركة الروسية المتخصصة في المنتجات الغذائية تتوسع بأسواق الخليج وتستهدف الوصول إلى المستهلك النهائي من خلال سلاسل البيع بالتجزئة.

وقال سيدوف، لـRT خلال مشاركة شركته في معرض الأغذية "غولفود" بدبي: "في روسيا نركز على تصدير منتجاتنا الغذائية وندرك أن جودتها عالية ونتفهم أن لدينا فرصا جيدة في سباق المنافسة. الآن نتوجه نحو قطاع التجزئة في الخليج وهدفنا هو الوصول إلى المستهلك النهائي".

وأضاف أن "داماتي"، التي تعد من كبار منتجي المواد الغذائية في روسيا، تقدم سلع عالية الجودة وبأسعار منافسة ومناسبة لجيب المستهلك في الخليج.

وأشار إلى أن روسيا تلعب دورا مهما في الأمن الغذائي العالمي، وقال إن "روسيا تتمتع بمكانة مميزة في سوق الغذاء العالمي، حيث تستطيع إنتاج منتجات غذائية عالية الجودة وبتكلفة مقبولة".

وعن مشاركة "داماتي" في معرض الأغذية "غولفود"، لفت إلى أن هذه ليست المشاركة الأولى للشركة الروسية في هذا المعرض العالمي، إذ أن الشركة تمتلك قدرات كبيرة لتصدير المواد الغذائية ومن هنا تأتي أهمية مشاركتها.

وأفاد سيدوف بأن "داماتي"، التي تضم مجموعة من الشركات الناشطة في المجال الغذائي، زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي، وأن الصادرات تشكل 10% فقط من الطاقة الإنتاجية.

وانطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليات معرض الخليج للأغذية "غولفود 2024" في مركز دبي التجاري العالمي. ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.

وتشارك روسيا بشكل واسع في المعرض بحضور 97 شركة من 32 مقاطعة وإقليم روسي.

وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير الجاري، ويعد "غولفود 2024" أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، ويوفر المعرض فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع.

المصدر: RT