روسيا تحطم أرقاما قياسية في معرض "غولفود 2024" في دبي (صور)

تشارك روسيا بشكل واسع في معرض "غولفود 2024" في دبي بالإمارات، حيث تمثل البلاد نحو 97 شركة من 32 مقاطعة وإقليم روسي.

وتشارك الشركات الروسية في الحدث العالمي ضمن فعالية "صنع في روسيا"، التي ينظمها المركز الروسي للصادرات.

وذكر المركز الروسي للصادرات، في بيان نشره بمناسبة افتتاح "غولفود 2024"، أن عدد قياسي من المصدرين من روسيا يشارك في نسخة هذا العام، 97 شركة من 32 مقاطعة وإقليم روسي، حيث قدموا أكثر من 3 أطنان من منتجاتهم الخاصة على مساحة تزيد عن ألف متر مربع.

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وجاء في البيان: "هذا العام نحن نحطم الأرقام القياسية! يشارك عدد قياسي من المصدرين من روسيا تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، 97 شركة من 32 منطقة في البلاد".

وتوقع المركز أن تثمر مشاركة الشركات الروسية في معرض "غولفود 2024" عن عقودا بملايين الدولارات.

وانطلقت أمس الاثنين فعاليات معرض الخليج للأغذية "غولفود 2024" في مركز دبي التجاري العالمي. ويستضيف المعرض أكثر من 5500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم.

وتستمر فعاليات الحدث حتى يوم 23 فبراير الجاري، ويعد "غولفود 2024" أكبر المعارض السنوية للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 5 آلاف شركة وعرض 100 ألف منتج جديد.

ويوفر "غولفود 2024" فرصا لبناء العلاقات التجارية وتوقيع الصفقات وإطلاق المنتجات والإعلان عن التطورات الجديدة في القطاع.

المركز الروسي للصادرات

المركز الروسي للصادرات

المركز الروسي للصادرات

المركز الروسي للصادرات

المصدر: RT