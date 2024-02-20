نوفاك يكشف عن حجم احتياطيات ومستقبل إنتاج روسيا من الغاز

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ارتفاع استهلاك الغاز في العالم بنحو الخمس (20%) في السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن سوق الوقود الأزرق تمتلك إمكانات هائلة.

وقال نوفاك في فعالية "يوم الطاقة" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" المنعقد حاليا في موسكو: "بحسب الخبراء فإن استهلاك الغاز في العالم سيرتفع بنسبة 20% خلال السنوات العشر المقبلة. هناك إمكانات هائلة".

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وعن أهم النتائج والإنجازات في مجال الطاقة في روسيا، أشار نوفاك إلى أن روسيا تحتل مكانة رائدة في إنتاج الغاز في العالم، كما أنها تعد من أكبر الدول المصدرة للوقود الأزرق، إلى جانب امتلاكها أكبر احتياطيات الغاز في العالم.

كذلك لفت إلى أنه يتم تطوير 108 حقول غاز في روسيا، ويتم استخدام حوالي 180 ألف كيلومتر من الأنابيب لنقل الوقود الأزرق.

وأفاد المسؤول بأن إنتاج الغاز في روسيا زاد خلال العشرين عاما الماضية بنسبة 30%، وفقا لبيان نشرته مؤسسة "روس كونغرس" اليوم.

المصدر: RT