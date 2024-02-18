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تجارة الإمارات غير النفطية تحقق رقما قياسيا في 2023

مال وأعمال

تجارة الإمارات غير النفطية تحقق رقما قياسيا في 2023
محمد بن راشد
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أعلن حاكم دبي محمد بن راشد أن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات بلغت مستوى جديدا وسجلت 3.5 تريليون درهم خلال 2023، لأول مرة في تاريخ البلاد الاقتصادي.

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وأشار محمد بن راشد عبر منصة "إكس" إلى أن الأرقام المحققة تأتي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وتابع: "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازا جديدا بحمدالله، حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".

وأضاف: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً، ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26 بالمائة، ومع تركيا لأكثر من 103 بالمائة، ومع هونغ كونغ-الصين 47 بالمائة ،ومع الولايات المتحدة 20 بالمائة، وذلك خلال عام واحد فقط".

المصدر: RT

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