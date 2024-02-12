الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العمل جار حاليا في المملكة على طرح مناقصات لنحو 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية وهذا أكثر مما تعمل عليه ألمانيا.

وقال خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) 2024، اليوم في الظهران، إن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة، مبينا أن لدى السعودية الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط.

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وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان استعداد السعودية لزيادة الإنتاج أو خفضه في أي وقت مهما كانت مقتضيات السوق، مشيرا إلى أن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات.

ويشارك في المؤتمر 250 شركة، فيما تتناول جلساته الكثير من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

المصدر: الاقتصادية