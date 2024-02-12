 
مباشر

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة

مال وأعمال

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة
Sputnik
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyow

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العمل جار حاليا في المملكة على طرح مناقصات لنحو 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية وهذا أكثر مما تعمل عليه ألمانيا.

وقال خلال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC) 2024، اليوم في الظهران، إن السعودية ستصبح الدولة التي تستغل موارد الطاقة العالمية كافة، مبينا أن لدى السعودية الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط.

إقرأ المزيد
"أرامكو": استهلاك الطاقة في 2025 سيتغير بشكل كامل

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان استعداد السعودية لزيادة الإنتاج أو خفضه في أي وقت مهما كانت مقتضيات السوق، مشيرا إلى أن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات.

ويشارك في المؤتمر 250 شركة، فيما تتناول جلساته الكثير من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

المصدر: الاقتصادية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟