"أرامكو": استهلاك الطاقة في 2025 سيتغير بشكل كامل

صرح رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، بأن استهلاك الطاقة في عام 2025 سيتغير بشكل كامل ويعتمد على العرض والطلب.

وقال المسؤول في المؤتمر الدولي لتقنية البترول، إن شركة "أرامكو" تفي بوعودها في توفير الطاقة وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.

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وأضاف أن "أرامكو" تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.

يشار إلى أن شركة "أرامكو" السعودية تلقت توجيها نهاية الشهر الماضي من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.

المصدر: أرقام