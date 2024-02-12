 
مباشر

"أرامكو": استهلاك الطاقة في 2025 سيتغير بشكل كامل

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyoq

صرح رئيس "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، بأن استهلاك الطاقة في عام 2025 سيتغير بشكل كامل ويعتمد على العرض والطلب.

وقال المسؤول في المؤتمر الدولي لتقنية البترول، إن شركة "أرامكو" تفي بوعودها في توفير الطاقة وتبحث عن رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.

إقرأ المزيد
"أرامكو" السعودية تتلقى توجيها حول الطاقة الإنتاجية

وأضاف أن "أرامكو" تسعى للبحث عن مصادر ومستثمرين أكثر في الهيدروجين والغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة.

يشار إلى أن شركة "أرامكو" السعودية تلقت توجيها نهاية الشهر الماضي من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.

المصدر: أرقام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟