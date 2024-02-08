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روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة من القمح

مال وأعمال

روسيا تمد مصر بشحنة كبيرة من القمح
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استقبل ميناء دمياط في مصر شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية واردة من روسيا بواقع 47.5 ألف طن عبر السفينة "وان بيس".

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جاء ذلك بعدما تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 360 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي، منها 300 ألف طن من روسيا.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.

وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.

المصدر: المال

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