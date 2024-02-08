مسؤول يكشف موعد تنفيذ قرار السيسي برفع معاشات المصريين

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة، حيث قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطبيق 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن.

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وتم تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه للدعم النقدي تكافل وكرامة في العام المالي 2024/2025.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التأمينات تعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها الرئيس، وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيدا لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس المقبل والتي تصرف مع مطلع الشهر.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التأمينات تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لـ 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.

يذكر أن الحد الأدنى للأجر التأميني ارتفع من 400 جنيه في 1-1-2014 ليصبح 1700 جنيه في 1-1-2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة، فيما تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 30-6-2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون ليصبح 10.4 مليون، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1-7-2014 لتصبح 15% في 1-4-2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

المصدر: القاهرة 24