الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المفروضة سابقا عن شركة إماراتية لتعاملها مع روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها رفعت العقوبات التي فرضتها مسبقا على شركة SM Distribution Inc FZCO الإماراتية المتخصصة في تجارة الإلكترونيات بسبب توريدها سلعاً هامة لروسيا.

وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات على شركة SM Distribution Inc FZCO في نوفمبر من العام الماضي، حيث اتهمت حينها وزارةُ المالية الأمريكية الشركةَ الإماراتية المتخصصة في تجارة الإلكترونيات بتوريد "سلع ذات أولوية عالية إلى روسيا، بما في ذلك آلات استقبال البيانات ومعالجتها ونقلها".

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وبعد أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة عليها، كما فرض قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وفي ظل ذلك أعلنت روسيا عزمها إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة إلى أسواق جديدة في ظل الموقف العدائي للغرب.

المصدر: "نوفوستي"+RT