وكالة الطاقة الدولية ترسم دورا كبيرا للهند في سوق النفط العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الهند المحرك الرئيسي للنمو في سوق النفط العالمية بحلول عام 2030، بدعم من زيادة النشاط الصناعي، والنمو المتسارع لاقتصادها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إنها تتوقع وصول طلب الهند إلى 6.6 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030، ارتفاعا من 5.5 مليون برميل يوميا في 2023.

وأفاد مسؤول رفيع في الوكالة بأنه "من المتوقع أن تقود الهند نمو الطلب العالمي على النفط حتى العام 2030، كما أنها ستتفوق على الصين كمصدر لنمو الطلب على النفط".

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كذلك أشار مسؤلون في وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج النفط المحلي في الهند سيستمر في الانخفاض على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الاستثمار.

وبحسب تقديرات الوكالة فإن إجمالي إنتاج النفط في الهند سيبلغ نحو 540 ألف برميل يوميا بحلول 2030، مقارنة بـ600 ألف برميل في 2022-2024.

المصدر: برايم