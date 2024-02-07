غيانا تدرس الانضمام إلى "أوبك+"

أكد وزير الموارد الطبيعية في غيانا فيكرام بهارات أن غيانا مدعوة للانضمام إلى "أوبك+"، ولا تزال تدرس الموضوع.

وقال بهارات على هامش أسبوع الطاقة الهندي: "التقيت فعلا مع الأمين العام أوبك + وناقشنا الانضمام إلى التحالف".

وأضاف: "لم نتخذ قرارا ما إذا كنا نريد أن نكون جزءا من (التحالف) أم لا".

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وأوضح بهارات أن البلاد تريد إدارة صناعة النفط بشكل مستقل قدر الإمكان.

وانضمت البرازيل إلى "أوبك+" في 1 يناير، جاء ذلك في البيان الختامي للتحالف بعد اجتماع رؤساء وفود التحالف في 30 نوفمبر، ولم يتم تخصيص حصة إنتاج النفط البرازيلي بعد.

وقال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن بلاده لن تصبح أبدا عضوا كامل العضوية في "أوبك+".

وكانت البرازيل قد سجلت العام الماضي مستوى قياسيا في إنتاج النفط، حيث تجاوز إنتاجها مستوى المليار برميل، بالمتوسط 3.106 مليون برميل في اليوم، وسط توقعات أن تصبح البرازيل خامس أكبر منتج للنفط على مستوى العالم في السنوات القليلة المقبلة.

وكانت الإكوادور قد علقت عضويتها في ديسمبر 1992 في التحالف، وانضمت مرة أخرى في أكتوبر 2007، لكنها قررت سحب عضويتها اعتبارا من 1 يناير 2020.

وعلقت إندونيسيا عضويتها في يناير 2009، وانضمت مرة أخرى في يناير 2016، لكنها قررت تعليق عضويتها مرة أخرى، كما أنهت الغابون عضويتها في يناير 1995، وانضمت مرة أخرى في يوليو 2016، وأنهت قطر عضويتها في 1 يناير 2019، وانسحبت أنغولا عضويتها اعتبارا من 1 يناير 2024.

المصدر: نوفوستي