بلد عربي في الطليعة... قائمة البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023

تصدرت الأرجنتين ترتيب البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023، وفق دراستة أجرتها وكالة "نوفوستي" على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وواجهت الأرجنتين قفزة حادة في الأسعار على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية في ديسمبر وتسارع التضخم بنسبة 211% بعد أن كان 161% في نوفمبر.

إقرأ المزيد

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية، حيث ارتفع معدل نمو الأسعار من 70% إلى 192% على مدار العام.

بينما تأتي فنزويلا في المركز الثالث، إذ تباطأ التضخم إلى 190% بعد أن كان 234% في العام السابق.

وتحتل تركيا المركز الرابع بمعدل تضخم 65% وسيراليون في المركز الخامس بـ52%.

وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ30% في نهاية العام في عدة دول هي: إيران (40%) وملاوي (35%) ومصر (34%) وسورينام (33%) وكوبا (31%).

وتصدرت أيسلندا ترتيب الدول الأوروبية ذات أعلى معدل تضخم بـ7.7%، بينما أتت إيطاليا في المركز الأخير بمعدل تضخم 0.7%.

وسجلت نصف دول العالم معدلات نمو سنوية للأسعار فوق 4.2% في ديسمبر الماضي، بما في ذلك روسيا بنسبة 7.4% مقابل 11.9% في العام السابق.

المصدر: نوفوستي