الليرة التركية تنخفض إلى مستوى تاريخي جديد

تراجعت العملة التركية إلى مستوى تاريخي جديد أمام نظريتها الأمريكية، وجرى تداول الدولار في صباح اليوم الثلاثاء عند 30.8 ليرة، وذلك للمرة الأولى.

وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 30.5703 ليرة، وقبل ذلك جرى تداول العملة الأمريكية عند 30.80630 ليرة، وفقا لما أفاد به تقرير لقناة Halk TV.

Bloomberg

ويأتي ذلك بعد أيام من استقالت حفيظة غاية أركان من منصبها كرئيسة للبنك المركزي التركي، وفي ظل ذلك تم تعين فاتح كاراهان رئيسا للمنظم التركي.

وخلال إدارة أركان للمركزي التركي رفع المنظم سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 45% في خطوة عاجلة لمحاربة التضخم ووقف هروب الاستثمارات.

المصدر: RT + نوفوستي