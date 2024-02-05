ألمانيا.. نقابة "فيردي" تدعو موظفي شركة "لوفتهانزا" للإضراب

دعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات الألمانية "فيردي" الموظفين الأرضيين في شركة "لوفتهانزا" للنقل الجوي إلى الإضراب يوم الأربعاء المقبل، لحلّ نزاع الأجور.

إقرأ المزيد

وقالت النقابة إنها "تدعو الموظفين الأرضيين في الشركة بمطارات فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف إلى الإضراب اعتبارا من الساعة الرابعة صباح الأربعاء".

وتسعى النقابة لزيادة الأجور بنسبة 12.5 بالمائة أو على الأقل 500 يورو إضافية (539 دولار) شهريا لنحو 25 ألف موظف، بينهم موظفو تسجيل الوصول والصيانة والشحن.

وقالت "لوفتهانزا" إنها "تعمل على جدول زمني خاص بها فيما يخص الأجور" وانتقدت حجم الإضراب في مستهل النزاع.

ودعت "فيردي" الخميس الماضي موظفي الأمن في معظم المطارات الرئيسية في ألمانيا إلى الإضراب لمدة يوم، وهو ما أدى لإلغاء رحلات جوية على نطاق واسع.

ونظمت النقابة إضرابا يوم الجمعة أدى إلى إلغاء رحلات حافلات وقطارات مترو أنفاق في معظم أنحاء ألمانيا.

كما انخرط نظام السكك الحديد الألماني في نزاع يتمحور حول مطالبة نقابة سائقي القطارات بخفض أيام العمل.

المصدر: "أسوشيتد برس"